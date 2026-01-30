Стоматологи-мошенники удалили женщине 11 здоровых зубов

Итальянских стоматологов осудили за удаление 11 зубов у пациентки, которая в этом не нуждалась. Об этом сообщает Corriere della Sera.

55-летняя жительница Генуи решилась на стоматологические процедуры и нашла в интернете врачей, которые предлагали свои услуги по нормальной цене.

Во время консультаций специалисты заверили пациентку, что смогут сделать большую часть работ за один день. Они показали ей определенные протезы и не сделали рентгеновский снимок. Один из медиков уверял, что без этой процедуры она потеряет все зубы.

За четыре часа стоматологи удалили ей 11 зубов. На третий день ей поставили протезы, но они отличались от тех, которые ей обещали. Позже выяснилось, что это временные конструкции.

По словам женщины, неправильная операция серьезно повлияла на ее состояние. Она не могла хорошо говорить и есть, ее жизнь превратилась в ад. В тот момент у нее был возлюбленный, но, стыдясь проблем с зубами и их последствий, она рассталась с ним.

Другой специалист сделал ей операцию, но итальянка все ещё не может полноценно пережевывать еду.

Медиков, удаливших пострадавшей 11 зубов, приговорили к тюремному заключению. Они также выплатят женщине €14,3 тысячи.

Ранее стоматолог пытался вылечить четырехлетней девочке 18 зубов за раз и погубил ее.