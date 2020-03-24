Число зараженных коронавирусом в России достигло 495

Число зараженных коронавирусом в России достигло 495. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за сутки зарегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах.

Отмечается, что все новые заразившиеся посещали неблагополучные по инфекции страны в последние две недели.

По последним данным, выздоровели 22 человека, за сутки были выписаны пять пациентов.

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