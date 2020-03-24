Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции

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В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время в Москве проживает почти 1,8 млн человек старше 65 лет», — рассказали в департаменте.

Ранее власти Москвы предписали пожилым и людям с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавируса. Жителям столицы, страдающим от сахарного диабета, астмы, болезней сердца, почек, перенесшим инфаркты и инсульты также рекомендовали оставаться дома.

На данный момент в стране зарегистрировано 438 случаев заражения COVID-2019, большинство из них в Москве. Вылечились от коронавируса 17 человек.

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