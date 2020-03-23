В Великобритании ввели карантин

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Премьер-министр Великобритании объявил о введении в Соединенном Королевстве карантина по крайней мере на три недели. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что теперь все британцы должны находиться дома, а выходить на улицу им разрешается «только по ряду поводов». Речь идет покупке товаров первой необходимости, медицинских нуждах, поездке на работу, а также занятиях физкультурой раз в день.

«Если слишком много людей тяжело заболеет одновременно, Национальная служба здравоохранения не справится. Так что важно замедлить распространение болезни», — объяснил решение британского правительства Джонсон.

По словам политика, в стране вводится запрет на проведение свадеб, крещений, а также прочих мероприятий. Кроме того, премьер объявил, что все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения будут закрыты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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