В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Предупреждение будет действовать с 00.00 вторника, 24 марта, до 12.00 среды, 25 марта.
По словам синоптиков, в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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