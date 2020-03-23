В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Предупреждение будет действовать с 00.00 вторника, 24 марта, до 12.00 среды, 25 марта.

По словам синоптиков, в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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