Роскачество обнаружило кишечную палочку в молоке

При повторной экспертизе молока шести популярных торговых марок Роскачество обнаружило в одном из продуктов кишечную палочку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом, в нынешнем исследовании не выявлено фальсификации: нет растительных жиров, сухого молока, снижения жирности, что было обнаружено ранее в одном из шести исследованных заново товаров.

В первом исследовании были протестированы 90 торговых марок молока. У четырех из них были выявлены антибиотики.

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