В Нидерландах за сутки врачи выявили более 500 случаев заражения коронавирусом

В Нидерландах за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 573, достигнув 4204, пишет национальный институт здравоохранения страны (RIVM).

Скончались 43 человека. Общее число жертв в стране — 179.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Португалии число заболевших коронавирусом достигло 1600

Первые случаи смерти от коронавируса зафиксированы в Колумбии, Косово, Румынии и на Гуаме

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367