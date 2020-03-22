В Нидерландах за сутки врачи выявили более 500 случаев заражения коронавирусом
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В Нидерландах за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 573, достигнув 4204, пишет национальный институт здравоохранения страны (RIVM).
Скончались 43 человека. Общее число жертв в стране — 179.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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