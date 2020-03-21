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К тушению пожара на складе в Дмитрове привлекли авиацию и пожарный поезд, сообщает «Интерфакс».

Как заявили в подмосковном главке МЧС, ведомство готовит авиацию и пожарный поезд для тушения пожара.

На место пожара также вылетел вертолет МЧС России К-32 с водосливным устройством.

Пожару присвоен повышенный ранг. У здания рухнула кровля. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 60 тысяч квадратных метров.

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