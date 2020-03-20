Польша ввела режим эпидемии из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что страна вводит режим эпидемии из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

По словам премьера, недели до Пасхи должны стать «неделями полной дисциплины».

«Мысли о том, что меня это не касается – это мысли чуждые», — добавил он.

В стране коронавирусом заразились 411, скончались шесть человек.

Ранее Польша закрыла границы для иностранцев и прекратила транспортное сообщение с другими странами. В стране запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные и развлекательные заведения.

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