Польша ввела режим эпидемии из-за коронавируса
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что страна вводит режим эпидемии из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».
По словам премьера, недели до Пасхи должны стать «неделями полной дисциплины».
«Мысли о том, что меня это не касается – это мысли чуждые», — добавил он.
В стране коронавирусом заразились 411, скончались шесть человек.
Ранее Польша закрыла границы для иностранцев и прекратила транспортное сообщение с другими странами. В стране запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные и развлекательные заведения.
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