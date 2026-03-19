Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Какие предметы нужно трогать, чтобы снять стресс, рассказал врач

Врач Орлова: для снятия стресса можно трогать траву, гальку, соль или пластилин
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Для снятия стресса можно трогать траву, гальку, крупную соль, мох или пластилин. Тактильная стимуляция активирует специфические рецепторы и работает как инструмент произвольной эмоциональной саморегуляции, рассказала «Газете.Ru» врач, клинический психолог доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова.

«Современные экспериментальные данные подтверждают, что тактильное взаимодействие с природными объектами, включая травяной покров, почву, песок и кору деревьев, сопровождается объективно регистрируемым седативным эффектом. С физиологической точки зрения, прямой контакт покровных тканей с поверхностью Земли может инициировать снижение концентрации кортизола – основного гормона стресса. Вторым значимым механизмом успокаивающий эффект при анализе прикосновений к природным объектам, в частности, к траве может выступать сенсорная интеграция и феномен «якорения» в настоящем моменте», — объяснила Орлова.

По словам специалиста, в условиях стресса когнитивная активность закономерно смещается либо в ретроспективу («мыслительная жвачка»), либо в проспективу (тревога). Поступление интенсивного тактильного сигнала прерывает такой паттерн.

«Кроме того, считается, что контакт с гладкими поверхностями, такими как галька или стекло, способствует структурированию внимания за счет генерации четкого, предсказуемого сенсорного сигнала, ассоциирующегося с прохладой и стабильностью. Воздействие шероховатых текстур (кора дерева, крупная соль) активирует большее количество рецепторных окончаний, продуцируя интенсивный проприоцептивный сигнал, подтверждающий физическое присутствие субъекта в пространстве. Взаимодействие с мягкими и податливыми материалами (мох, мех, пластилин) инициирует снижение мышечного тонуса, способствуя состоянию спокойствия и безопасности», — заметила психолог.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
