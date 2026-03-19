Какие предметы нужно трогать, чтобы снять стресс, рассказал врач

Врач Орлова: для снятия стресса можно трогать траву, гальку, соль или пластилин

Для снятия стресса можно трогать траву, гальку, крупную соль, мох или пластилин. Тактильная стимуляция активирует специфические рецепторы и работает как инструмент произвольной эмоциональной саморегуляции, рассказала «Газете.Ru» врач, клинический психолог доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова.

«Современные экспериментальные данные подтверждают, что тактильное взаимодействие с природными объектами, включая травяной покров, почву, песок и кору деревьев, сопровождается объективно регистрируемым седативным эффектом. С физиологической точки зрения, прямой контакт покровных тканей с поверхностью Земли может инициировать снижение концентрации кортизола – основного гормона стресса. Вторым значимым механизмом успокаивающий эффект при анализе прикосновений к природным объектам, в частности, к траве может выступать сенсорная интеграция и феномен «якорения» в настоящем моменте», — объяснила Орлова.

По словам специалиста, в условиях стресса когнитивная активность закономерно смещается либо в ретроспективу («мыслительная жвачка»), либо в проспективу (тревога). Поступление интенсивного тактильного сигнала прерывает такой паттерн.

«Кроме того, считается, что контакт с гладкими поверхностями, такими как галька или стекло, способствует структурированию внимания за счет генерации четкого, предсказуемого сенсорного сигнала, ассоциирующегося с прохладой и стабильностью. Воздействие шероховатых текстур (кора дерева, крупная соль) активирует большее количество рецепторных окончаний, продуцируя интенсивный проприоцептивный сигнал, подтверждающий физическое присутствие субъекта в пространстве. Взаимодействие с мягкими и податливыми материалами (мох, мех, пластилин) инициирует снижение мышечного тонуса, способствуя состоянию спокойствия и безопасности», — заметила психолог.

