Россиян предупредили о скрытой опасности антибактериальных средств

Доцент Золотарева: антибактериальные средства грозят появлением супербактерий
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Супербактерии — это микроорганизмы, которые приобрели устойчивость сразу к нескольким классам антибиотиков, что делает лечение вызываемых ими инфекций чрезвычайно сложным, а иногда и невозможным. Один из путей возникновения супербактерий — неправильное и избыточное применение антимикробных агентов не только в медицине, но и в быту. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Когда популяция бактерий регулярно сталкивается с таким агентом, гибнут лишь самые чувствительные особи, а те, которые обладают случайными генетическими изменениями, обеспечивающими защиту, выживают и размножаются. Со временем такая устойчивость закрепляется и может передаваться, в том числе более опасным патогенам», — объяснила она.

Примером вещества, применение которого может приводить к подобным последствиям, является триклозан — ранее его активно добавляли в мыло и другие средства гигиены с антибактериальным эффектом. Механизм действия триклозана направлен на специфический фермент, участвующий в синтезе жирных кислот для построения мембраны бактерий.

«Однако микроорганизмы выработали разные механизмы защиты от действия триклозана: например, они могут модифицировать мишень атаки триклозана, либо активно выводить молекулы антибактериального вещества из клетки. Более того, обнаружилось наличие перекрестной резистентности, при которой бактерии, невосприимчивые к триклозану, одновременно демонстрируют сниженную чувствительность к некоторым клинически важным антибиотикам», — поделилась Золотарева.

Выявление этого риска привело к строгим регуляторным мерам. На территории Евразийского экономического союза, включая Россию, с 1 января 2022 года действует ограничение на использование триклозана только в смываемой косметике при концентрации не более 0,3% в готовом изделии.

«Именно поэтому следует избегать присутствия триклозана в средствах личной гигиены с антибактериальным действием (жидкое мыло, зубные пасты для лечения гингивита). Наиболее эффективной и безопасной стратегией гигиены рук остается механическое удаление микроорганизмов с помощью обычного (не антибактериального) мыла и теплой проточной воды. Тщательное намыливание и трение кожи в течение 20–30 секунд смывает подавляющее большинство патогенов, включая вирусы. Не стоит также забывать о том, что для поддержания хорошего иммунитета на коже человека, в том числе на руках, в норме должны присутствовать микроорганизмы, являющиеся частью естественной микрофлоры, поэтому не стоит злоупотреблять частым мытьем рук и использованием антисептиков», — резюмировала она.

Ранее дерматолог объяснила, почему нельзя умываться мылом.

 
