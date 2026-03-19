Захарова высказалась о краже скифского золота

Захарова: причастные к краже скифского золота у Крыма ответят за преступление
Efrem Lukatsky/AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала Гаагу соучастницей в краже у крымчан скифского золота. 

По ее мнению, Нидерланды предпочли руководствоваться не обязательствами перед музеями, а политическими соображениями. В результате этого Гаага передала коллекцию украинской стороне, а не законным владельцам, «прикрыв свое решение ангажированным вердиктом Верховного суда Нидерландов», отметила представитель МИД.

Захарова добавила, что российская сторона рассматривает подобные действия как соучастие в преступлении. Она подчеркнула, что «все причастные к краже ответят за совершенное преступление».

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Сейчас историческая ценность находится в Киеве.

До этого заместитель председателя совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти региона призвали мировую общественность не ослаблять контроль за ситуацией на аукционных площадках, чтобы не допустить распродажи скифского золота.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

Ранее музеи Крыма заявили о планах вернуть скифское золото.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

