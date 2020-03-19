Россиянина с коронавирусом госпитализировали в Казахстане

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В Казахстане госпитализировали гражданина России, у которого выявили коронавирус. Об этом заявил представитель Минздрава страны Диас Ахметшарип, передает РИА «Новости».

По его словам, заболевший 1979 года рождения является гражданином РФ. Он приехал в Алма-Ату из Москвы 15 марта.

Известно, что россиянина госпитализировали в местную больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Таким образом, всего в Казахстане зафиксировано 37 случаев заражения инфекцией, из них в Алма-Ате — 19 случаев и 18 случаев выявили в Нур-Султане.

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