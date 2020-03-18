Киргизия подтвердила первые случаи заражения коронавирусом

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Три первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Киргизии, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Космосбека Чолпонбаева.

Все трое инфицированных являются жителями Джалал-Абадской области, они вернулись на родину из Саудовской Аравии, отметил министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию, возбудителем которого является новый тип коронавируса, присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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