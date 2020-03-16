В Тюмени врач извлек из уха ребенка бабочку

В Тюмени врач извлек из уха десятилетней девочки бабочку. Об этом сообщает Tumentoday.

Как отмечается, подросток пожаловалась родителям на чувство заложенности. Тогда они доставили ее в областную клиническую больницу №2.

По словам оториноларинголога Сергея Постоя, бабочка находилась в ухе девочки продолжительное время, так как насекомое покрылось серными массами.

Он отметил, что если не отреагировать вовремя на присутствие инородного тела в организме, то можно заполучить инфекцию.

В пресс-службе ОКБ №2 отметили, что ежедневно за помощью к врачам обращаются около десяти пациентов из-за инородного предмета в ухе.

Врач предупредил, что нельзя самостоятельно удалять инородное тело шпильками, пинцетом или другими предметами, особенно острыми, так как есть риск повреждения барабанной перепонки.

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