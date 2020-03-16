Сбежавшую из Коммунарки пациентку с коронавирусом нашли и вернули на лечение

Правоохранительные органы разыскали сбежавшую из медицинского комплекса в Коммунарке женщину, инфицированную коронавирусом, и вернули ее на лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что у женщины был выявлен коронавирус, однако она сбежала из лечебного учреждения в одних тапочках. Полицейские обнаружили ее и отвезли обратно в больницу.

По данным источника, после побега женщина была дома. В настоящее время устанавливается круг лиц, контактировавших с ней.

За нарушение карантинного режима сбежавшую могут принудительно разместить на неопределенный срок в больнице или же ей грозит уголовная ответственность.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек.

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