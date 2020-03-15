Глава Минздрава Франции назвал опасные при коронавирусе препараты

Министр Здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, какие препараты могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе. Об этом он написал в своем Twitter.

Веран считает, что состояние заболевшего может серьезно ухудшить прием противовоспалительных лекарств, например ибупрофена или кортизона.

По его словам, если при коронавирусе поднимается температура, то лучше всего принимать парацетамол. Кроме того, глава ведомства призвал не заниматься самолечением, а следовать указанием врача.

Ранее сообщалось, что коронавирусом во Франции заразились 4,5 тысячи человек, 91 скончались.

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