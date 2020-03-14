Матвиенко рассказала, когда в России усилят меры по борьбе с коронавирусом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что меры борьбы с коронавирусом при необходимости могут усилить после 1 апреля, передает ТАСС.

По ее словам, принятые на данном этапе меры достаточны.

Матвиенко отметила, что правительство, а также специально созданный штаб внимательно следят за развитием событий и в ежедневном режиме контролируют ситуацию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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