В Приморье после разлива 2,5 тыс. тонн мазута возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело из-за разлива мазута в Находке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ведомства по Приморскому краю.

Ранее в Находке, где из-за взрыва на котельной разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута, был введен режим ЧС.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В настоящее время устанавливаются виновные, а также размер ущерба, причиненного окружающей среде.

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