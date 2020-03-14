В Приморье после разлива 2,5 тыс. тонн мазута возбуждено уголовное дело
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СК возбудил уголовное дело из-за разлива мазута в Находке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ведомства по Приморскому краю.
Ранее в Находке, где из-за взрыва на котельной разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута, был введен режим ЧС.
В результате возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В настоящее время устанавливаются виновные, а также размер ущерба, причиненного окружающей среде.
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