Специалисты Роскачества рассказали, какое вино менее калорийно

Специалисты Роскачества рассказали, какое вино следует выбирать, если есть стремление избавиться от лишнего веса. Об этом говорится на сайте организации.

Эксперты советуют вовсе отказаться от употребления алкогольных напитков при занятиях спортом. В ином случае следует обратить внимание на сухие вина, так как в них нет сахара.

При диете стоит избегать виски, коньяк, ром и т.д - они очень калорийны.

В Роскачестве отметили, что одного-двух бокалов вина за обедом или ужином вполне достаточно.

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