В Габоне и Гане зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом

Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в Габоне и Гане. Об этом сообщают власти двух африканских стран, ссылаясь на габонский портал Gabon Actu и ганское издание Daily Graphic.

Gabon Actu со ссылкой на министра по делам коммуникаций Эдгара Анисе Мбубмбу Мьяку заявляет, что зараженный гражданин Габона вернулся в страну 8 марта из французского Бордо.

В свою очередь издание Daily Graphic, передавая слова главы ганского минздрава Кваку Агьеманга Ману, сообщает, что в стране выявлены два первых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Один из них вернулся в Гану из Норвегии, другой — из Турции, приводит его слова данное СМИ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4954 человека.