В Израиле у двух российских туристов подтвердился коронавирус

В Израиле у двоих туристов, прилетевших из Москвы 3 марта, диагностирован коронавирус, сообщает Минздрав страны.

«Пациенты с коронавирусом — туристы, которые прибыли в Израиль в рамках организованного тура. Они прибыли в Израиль 3 марта рейсом из Москвы в Тель-Авив», — говорится в сообщении.

В Израиле больше 100 человек заразились коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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