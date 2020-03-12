Жертвами коронавируса в Италии стали свыше тысячи человек

В Италии число жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19 превысило отметку в тысячу человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также за сутки число инфицированных увеличилось на почти три тысячи, а из больниц были выписаны 213 человек.

Общее количество случаев заражения коронавирусом составило более 15 тыс. человек, включая погибших и излечившихся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Музеи в Испании закроют из-за коронавируса

— ООН частично отменяет мероприятия из-за коронавируса

— Россия ограничила пропуск через границу для граждан Италии