Жертвами коронавируса в Италии стали свыше тысячи человек
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В Италии число жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19 превысило отметку в тысячу человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также за сутки число инфицированных увеличилось на почти три тысячи, а из больниц были выписаны 213 человек.
Общее количество случаев заражения коронавирусом составило более 15 тыс. человек, включая погибших и излечившихся.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
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