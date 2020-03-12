Латвия объявила режим ЧП из-за коронавируса

Власти Латвии приняли решение объявить режим чрезвычайного положения из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает агентство ЛЕТА.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Отмечается, что решение о введении режима ЧП вступает в силу с 12 марта и продлится до 14 апреля. Кариньш объяснил, что так власти намерены ограничить распространение заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Австрии число заразившихся коронавирусом достигло 361

— В Иране число заразившихся коронавирусом перевалило за 10 тысяч

— В Британии число заразившихся коронавирусом достигло 590