ГД одобрила уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инициаторами проекта выступили депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Как отмечается, изменения вносятся в ряд статей Уголовного кодекса РФ.

По словам депутата, целью законопроекта является обеспечение свободного волеизъявления россиян в ходе общероссийского голосования. Во второй статье представленного документа содержатся нормативы о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования.

Парламентарии предлагают инициативой дополнить ряд статей УК, расширив предусмотренные в действующем законодательстве санкции за нарушения на выборах и на нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Согласно законопроекту, за нарушения нормативов грозят административные штрафы или до 4 лет лишения свободы.

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