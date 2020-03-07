Мэр волгоградского города приостановил членство в ЕР из-за уголовного дела

Мэр города Михайловка Сергей Фомин приостановил членство в партии «Единая Россия» после того, как отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Волгоградского регионального отделения партии Викторию Конышеву.

В среду, 4 марта, Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фомина по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области», дело связано с его прежней работой. До 2017 года Фомин работал в частных структурах.

По информации на сайте ЕР, Фомин является секретарем местного отделения партии в Михайловке, а также входит в политсовет регионального отделения партии.

Конышева отметила, что решение Фомина было удовлетворено.