Около десяти человек пострадали при сходе с рельсов поезда Страсбург-Париж

По меньшей мере десять человек пострадали в результате схода с рельсов электровозов и нескольких вагонов поезда, направляющегося из Страсбурга в Париж. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

Как отмечается, инцидент произошел около 07.30 (09.30 мск) в районе коммуны Ингенайм на северо-востоке Франции.

Известно, что машинист состава также получил ранения.

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