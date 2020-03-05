Около десяти человек пострадали при сходе с рельсов поезда Страсбург-Париж
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По меньшей мере десять человек пострадали в результате схода с рельсов электровозов и нескольких вагонов поезда, направляющегося из Страсбурга в Париж. Об этом сообщает радиостанция Europe1.
Как отмечается, инцидент произошел около 07.30 (09.30 мск) в районе коммуны Ингенайм на северо-востоке Франции.
Известно, что машинист состава также получил ранения.
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