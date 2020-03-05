Число заразившихся коронавирусом за пределами КНР превысило 12 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения коронавирусом за пределами КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом, общее число заразившихся вне Китая составило 12 668 человек в 76 странах.

Уточняется, что количество летальных исходов возросло до 214.

При этом, по последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 422 человека, скончались 2984. Общее число заразившихся во всем мире составляет 93 090 человек.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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