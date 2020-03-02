Украинца с поддельным удостоверением ФСБ задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали украинца, который показал поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, чтобы избежать административное наказание, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления ведомства по городу и области.

Уточняется что гражданин Украины совершил ряд административных правонарушений. Он пытался уклониться от наказания и показал поддельное удостоверение, чтобы воспользоваться правом по ст. 17 закона «О Федеральной службе безопасности» о правовой защите сотрудников ФСБ.

В настоящее время украинец задержан. Против него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК России («Подделка... госнаград, штампов...»). За это ему может грозить лишение свободы.

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