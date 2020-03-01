В Совфеде оценили ситуацию с журналистами Sputnik в Анкаре

Нападения на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре приведут к осложнению российско-турецких отношений, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Притеснение сотрудников российских средств массовой информации негативно повлияет на двусторонние отношения стран, заверил Косачев. Он подчеркнул, что Турция должна незамедлительно расследовать нападения на журналистов и наказать виновных.

Кроме того, турецкая сторона должна обеспечить безопасность всех российских СМИ на своей территории, добавил сенатор.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.

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