Во Владивостоке на льду Амурского залива появился гроб

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Во Владивостоке местные жители обнаружили гроб на льду Амурского залива. Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что гроб появился недалеко от центра города, в двухстах метрах от набережной Спортивной гавани.

По словам очевидцев, гроб принесли китайцы для некого обряда.

«В общем, у рыбака спросил, что да как, сказал, что с самого утра китайцы человек 15-20 было, всех отгоняли, церемония какая-то была у них», — написал один из пользователей сети.

На фото, которые также появились в интернете, видно, что на льду стоит гроб, внутри него лежат искусственные цветы, недалеко располагается крышка гробы, на которой лежат венки.

В издании отмечают, что наиболее вероятно, что гроб был принесен на залив для фотосессии.