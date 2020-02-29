В Париже три медработника заразились коронавирусом
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Медицинские работники парижской больницы Tenon заразились коронавирусом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«У троих человек выявлен положительный результат на COVID-19, это три вспомогательных медработника, которые хорошо себя чувствуют», — сказал глава отделения инфекционных и тропических заболеваний больницы Tenon Жиль Пиалу.
По его словам, заболевшие в настоящее время находятся на карантине. Кроме того, несколько человек (количество не указано) до сих пор в ожидании результатов тестов.
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