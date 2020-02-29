В Париже три медработника заразились коронавирусом

Медицинские работники парижской больницы Tenon заразились коронавирусом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«У троих человек выявлен положительный результат на COVID-19, это три вспомогательных медработника, которые хорошо себя чувствуют», — сказал глава отделения инфекционных и тропических заболеваний больницы Tenon Жиль Пиалу.

По его словам, заболевшие в настоящее время находятся на карантине. Кроме того, несколько человек (количество не указано) до сих пор в ожидании результатов тестов.

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