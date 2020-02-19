Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами

Украина начала эвакуацию своих граждан с территории китайского города Ухань, где началась эпидемия нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на борту вылетевшего из Ухани самолета также находятся и другие иностранные граждане.

Перед посадкой на борт пассажиры также прошли медико-санитарный контроль на признаки заболевания коронавирусом.

Ожидается, что самолет прибудет на территорию Украины утром 20 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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