В Союзе женщин назвали слова протоиерея о гражданском браке защитой семьи

Высказывание протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с бесплатными проститутками, является оскорбительным, но отражает защиту церковью традиционных ценностей, заявила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова Смирнова были глупым оскорблением, неожиданным для церкви, отметила Лахова. Однако она добавила, что данным высказываем протоиерей выступил в защиту традиционной семьи.

Глава российского Союза женщин подчеркнула, что зачастую граждански брак больше строится на сексуальных отношениях.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с бесплатными проститутками.

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