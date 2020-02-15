В МВД заявили, что в РФ ежегодно от наркотиков умирают более 4,4 тысяч человек

Ежегодно в России умирает свыше 4,4 тысяч человек, употребляющих наркотические вещества. Об этом говорится в проекте Стратегии антинаркотической политики РФ до 2030, опубликованном МВД.

Отмечается, что в 2018 году от наркотиков погибли 4,45 тысяч человек, в 2017 году -– 4,83 тысяч человек.

Кроме того, каждый год правоохранители выявляет около 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

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