В Госдуме предложили ввести на госпредприятиях курсы гигиены из-за коронавируса

Депутат Государственной думы Иван Сухарев направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с предложением ввести на государственных учреждениях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, ситуация с вирусом дана понять, что не все россияне понимают, как именно передаются инфекционные заболевания, а также какие меры необходимо предпринять во избежание заражения.

«Достаточно оценить ажиотаж с одноразовыми марлевыми повязками, которые, по мнению ряда экспертов, никак не способны защитить здорового человека от того же коронавируса», — отметил Сухарев.

Депутат попросил Минтруд рассмотреть возможность создания на государственных предприятиях курсов личной гигиены и антивирусной профилактики, а также рекомендовать проведение аналогичных курсов частным предприятиям.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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