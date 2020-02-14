Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

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Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в Шереметьево, забрала их родная мать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство образования Хабаровского края.

В ведомстве уточнили, что временная опека, которая была оформлена на бабушку, теперь не действует.

«Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что мальчики устроены в учебные заведения, где с ними по необходимости работают штатные психологи.

Ранее стало известно, что 26 января мужчина, прибывший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно устроить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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