Россиянам пообещали новые погодные аномалии

Синоптики рассказали о том, какие новые погодные рекорды установятся на территории России. Об этом сообщает центр «Фобос».

Отмечается, что в Центральном регионе страны будет рекордно теплая погода, которую принесет теплый атмосферный фронт. Также повышение атмосферного давления в этой части России приведет к сокращению количества выпадаемых осадков. Ожидается, что днем столбики термометров незначительно поднимутся выше нуля.

На следующей неделе, по данным синоптиков, в Москве также ожидаются климатические изменения, например температура воздуха даже ночью будет находиться в диапазоне выше нуля, а днем установится +5°С. Также тепловые температурные рекорды ожидаются в таких российских городах, как Калуга, Смоленск, Брянск, Тула, Тверь и другие.

Кроме того, специалисты метеорологических служб предупреждают россиян о возможном усилении ветра, скорость которого временами может достигать 20 м/с.

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