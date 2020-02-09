Санкт-Петербург стал лидером по числу романтических отелей в России

Санкт-Петербург занял первое место в списке российских городов с наибольшим количеством романтических отелей, сообщает RT со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip.

Также в первой тройке отказались Москва и Суздаль, в пятерку вошли Геленджик и Сочи.

Под романтическими отелями в исследовании понимались отели, предоставляющие специальные услуги для пар. В качестве примера эксперты привели доставку шампанского и ужина в номер, спа-услуги для двоих и наличие номеров для молодоженов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дорого и грязно: чего ждать в любимых городах туристов

— Россия вошла в топ-10 стран для отдыха с детьми

— Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры