Москвичам предвещают теплую пасмурную неделю
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Синоптики ожидают, что следующая неделя в Москве будет теплее, однако солнце над столицей спрячут тучи. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
С понедельника, 10 февраля, температура воздуха начнет повышаться и составит от +1°C до +3°C днем и -1°C до +1 ночью. Вероятна переменная облачность и ветер до 16 м\с.
В среду столбики термометра и днем, и ночью будут показывать -1°C — +1°C. Возможен сильный туман и снег.
«Ожидается пасмурная погода», — добавили в центре.
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