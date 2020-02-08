Москвичам предвещают теплую пасмурную неделю

Синоптики ожидают, что следующая неделя в Москве будет теплее, однако солнце над столицей спрячут тучи. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

С понедельника, 10 февраля, температура воздуха начнет повышаться и составит от +1°C до +3°C днем и -1°C до +1 ночью. Вероятна переменная облачность и ветер до 16 м\с.

В среду столбики термометра и днем, и ночью будут показывать -1°C — +1°C. Возможен сильный туман и снег.

«Ожидается пасмурная погода», — добавили в центре.

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