Второй борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень
Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА «Новости»ТАСС.
Самолет ВКС РФ доставил 64 гражданина России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус, в Тюменскую область.
Отмечается, что среди пассажиров заболевших нет.
Ранее в посольстве РФ в Китае заявили об успешной эвакуации россиян из провинции Хубэй.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 563 человек, 493 человек погибли, а также 910 вылечились.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первый борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень
— В посольстве РФ в Китае заявили об успешной эвакуации россиян из провинции Хубэй
— На судне, где у пассажиров выявили коронавирус, находятся 24 россиянина