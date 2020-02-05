Второй борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА «Новости»ТАСС.

Самолет ВКС РФ доставил 64 гражданина России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус, в Тюменскую область.

Отмечается, что среди пассажиров заболевших нет.

Ранее в посольстве РФ в Китае заявили об успешной эвакуации россиян из провинции Хубэй.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 24 563 человек, 493 человек погибли, а также 910 вылечились.

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