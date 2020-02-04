Самолет ВКС с эвакуируемыми российскими гражданами вылетел из Уханя
Из китайского Уханя вылетел первый самолет ВКС, на борту которого находятся российские граждане. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на борту находятся 82 гражданина России с личными вещами.
Уточняется, что на борту их сопровождают медики, а также специалисты Министерства обороны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 704 человек, 427 человек погибли, а также 727 вылечились.
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