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Кандидат на место Шойгу Белоусов рассказал о проблемах с выплатами военным

Белоусов: есть вопросы с выплатами денежного довольствия военным и жильем

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов во время своего выступления в Совфеде поднял тему выплат денежного довольствия российским военным.

По словам кандидата, у него есть вопросы со своевременными выплатами денег военнослужащим и их жилищным обеспечением.

Также он отнес к первоочередным задачам на посту министра обороны комплектование Вооруженных сил, однако отметил, что речи о мобилизации не идет.

Накануне Белоусов заявлял, что в России следует обратить дополнительное внимание на вопросы социального обеспечения военнослужащих – участников СВО.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны. Претендент на этот пост уже прошел первый этап назначения министром обороны и 14 мая прибыл в Совфед на консультации по поводу своего нового назначения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию его выступления.

Ранее Песков объяснил решение Путина назначить главой Минобороны гражданского человека.

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