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Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивном налогообложении россиян

Силуанов: Минфин рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения россиян

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Министерство финансов РФ планирует рассмотреть вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения россиян, заявил кандидат на пост главы ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Вопрос о прогрессивной ставке налогообложения на доходы физлиц поднимался различными фракциями. Мы рассмотрим его вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы», — отметил спикер.

Разговоры о возврате к прогрессивному налогообложению доходов граждан ведутся в России с начала века, отметил ранее в беседе с «Газетой.Ru» кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин. Юрист назвал это «естественным и современным стремлением», подчеркнув, что такая система сейчас работает почти во всех крупных экономиках.

Ранее экономист заявил, что налоговая реформа не поможет в борьбе с неравенством.

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