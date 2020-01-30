Оставленных в Шереметьево детей передадут бабушке

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что двух мальчиков, которых ранее отец оставил в московском аэропорту Щереметьево, передадут на попечение бабушке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, мать детей сказала своему новому супругу, что мальчики являются ее сводными сыновьями, и отрицала родство.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей пяти и семи лет. В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней отец попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

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