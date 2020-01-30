Кассир магазина в Москве убил посетителя одним ударом из-за украденной банки кофе

В одном из московских магазинов кассир, заподозрив покупателя в краже кофе, ударил его в область груди. В результате этого человек скончался, сообщили РИА «Новости» в МВД по городу.

Инцидент произошел еще 20 января в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре. Сотрудник магазина 1994 года рождения ударил покупателя в грудь, а затем после падения человека нанес еще удар ногой. Предполагается, что кассир сделал это из-за якобы украденной человеком банки кофе.

В результате случившегося мужчину госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. Вскоре мужчина скончался, по словам медиков, из-за травмы насильственного характера.

Правоохранители задержали кассира «Дикси» накануне в Подмосковье. Ему уже предъявили обвинение по статье УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».