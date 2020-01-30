В аэропортах Москвы задержано и отменено 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 0.24 по мск., во Внуково задержано четыре рейса и два отменено.

В Домодедово задержали 10 рейсов и два — отменили.

Кроме того, два рейса задержано в Шереметьево.