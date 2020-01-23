AP: в США с 24 января ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам

В США с 24 января намерены ужесточит выдачи виз беременным женщинам. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, сотрудники американских дипмиссий при получении от беременных женщин запросов на выдачу виз будут отмечать, намерены ли они родить в США.

В тех случаях, когда данная цель будет являться основной, запросы этих женщин будут рассматривать в том же порядке, как и от иностранцев, желающих получить в Соединенных Штатах медицинское обслуживание.

В свою очередь, при подаче запроса необходимо будет также предоставить информацию о наличие достаточных средств для оплаты медицинских услуг.

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