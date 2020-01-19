В Минздраве дали советы желающим искупаться в проруби

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай порекомендовал россиянам на Крещение купаться в отведенных для этого местах, не курить и согреваться горячим чаем, передает «Интерфакс».

Салагай отметил, что купаться необходимо в местах, где обеспечивается присутствие спасателей и медицинских работников.

Он подчеркнул, что перед купанием категорически запрещено принимать алкоголь, чтобы не причинить вред здоровью, а также ни до, ни после купания не стоит курить.

Кроме того, по его словам, желательно покушать примерно за два часа до купания, и отказаться от приема пищи прямо перед купанием.

Замминистра добавил, что нельзя долго находиться в проруби, особенно неподготовленному человеку, а после выхода из воды нужно тщательно вытереться и надеть теплую одежду.

19 января православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников — Крещение Господне.