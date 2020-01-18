Facebook неправильно перевел имя Си Цзиньпина, оскорбив его

Соцсеть Facebook некорректно перевела имя председателя КНР Си Цзиньпина, что было обнаружено в заявлении, размещенном в официальном аккаунте Государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняется, его имя было оскорбительно переведено с бирманского языка на английский.

Отмечается, что в тексте перевода заявления оно было заменено на слово «вонючая дыра» (Mr. Shithole)

При этом об этом стало известно, когда Си Цзиньпин второй день находился в Мьянме с официальным визитом.

В свою очередь в компании Facebook принесли извинения за этот инцидент и отметили, что ищут причины произошедшего. Там также подчеркнули, что сейчас перевод с бирманского на английский язык функционирует корректно.